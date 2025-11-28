Токеномика Etherex (ETHEREX)

Токеномика Etherex (ETHEREX)

Откройте для себя ключевую информацию о Etherex (ETHEREX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:23:14 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Etherex (ETHEREX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etherex (ETHEREX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 350,00M
$ 350,00M$ 350,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,73M
$ 22,73M$ 22,73M
Исторический максимум:
$ 0,8715
$ 0,8715$ 0,8715
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,06495
$ 0,06495$ 0,06495

Информация о Etherex (ETHEREX)

Etherex – это эволюция Nile на Linea, которая использует проверенную токеномику и систему стимулов, известную по технологии Ramses v3 (например, Shadow на Sonic). Все комиссии и вознаграждения (100%) идут держателям токенов, при этом команда не получает разблокировок – Etherex, как следует из названия, максимально ориентирован на пользователей.

Официальный сайт:
https://www.etherex.finance/trade
Whitepaper:
https://docs.etherex.finance/
Обозреватель блоков:
https://lineascan.build/token/0xEfD81eeC32B9A8222D1842ec3d99c7532C31e348

Токеномика Etherex (ETHEREX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Etherex (ETHEREX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETHEREX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETHEREX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHEREX, изучите текущую цену ETHEREX!

Как купить ETHEREX

Заинтересованы в добавлении Etherex (ETHEREX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ETHEREX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Etherex (ETHEREX)

Анализ истории цены ETHEREX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ETHEREX

Хотите узнать, куда может двигаться ETHEREX? Наша страница прогноза цены ETHEREX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»