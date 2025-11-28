Etherex – это эволюция Nile на Linea, которая использует проверенную токеномику и систему стимулов, известную по технологии Ramses v3 (например, Shadow на Sonic). Все комиссии и вознаграждения (100%) идут держателям токенов, при этом команда не получает разблокировок – Etherex, как следует из названия, максимально ориентирован на пользователей.