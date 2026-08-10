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Технический анализ Enjin (ENJ) за сегодня

Технический анализ Enjin (ENJ) за сегодня

Страница анализа Enjin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ENJ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Enjin ниже.

Изменение цены Enjin (ENJ)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02539--+3,71%-10,57%-48,65%
Узнайте больше о цене Enjin

Технические индикаторы Enjin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Enjin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 5
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0254
0,0254
R2
0,0254
0,02539
R1
0,02539
0,02539
PP
0,02539
0,02539
S1
0,02538
0,02538
S2
0,02538
0,02538
S3
0,02537
0,02538

Рыночные сигналы Enjin

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,02M
$4,31 M
$4,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$0,16 M
3-дневные активные продажи
$0,18 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
7-дневные активные покупки
$0,68 M
7-дневные активные продажи
$0,62 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Enjin

Чистый притокЦена ENJUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,03
2026-08-09$0,00 M0,03
2026-08-08-$0,02 M0,03
2026-08-07-$0,04 M0,03
2026-08-06$0,02 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ENJ/USDT
$0,02539
$0,02539$0,02539
-0,03%
2.25M (USDT)
ENJ/USDC
$0,02539
$0,02539$0,02539
+0,07%
2.20M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ENJ в USD

Сумма

ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0,02539 USD

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