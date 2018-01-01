Токеномика Enjin (ENJ) Откройте для себя ключевую информацию о Enjin (ENJ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Enjin (ENJ) Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Официальный сайт: https://enjin.io/ Whitepaper: https://docs.enjin.io/ Обозреватель блоков: https://enjin.subscan.io Купить ENJ сейчас!

Токеномика и анализ цен Enjin (ENJ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Enjin (ENJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 121,28M $ 121,28M $ 121,28M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,85B $ 1,85B $ 1,85B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,6877 $ 0,6877 $ 0,6877 Исторический минимум: $ 0,01561960019171238 $ 0,01561960019171238 $ 0,01561960019171238 Текущая цена: $ 0,06543 $ 0,06543 $ 0,06543 Узнайте больше о цене Enjin (ENJ)

Токеномика Enjin (ENJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Enjin (ENJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ENJ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ENJ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ENJ, изучите текущую цену ENJ!

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