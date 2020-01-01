Токеномика Everton FC Fan Token (EFC)

Токеномика Everton FC Fan Token (EFC)

Откройте для себя ключевую информацию о Everton FC Fan Token (EFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Everton FC Fan Token (EFC)

Fan Tokens — это коллекционные цифровые пропуска, срок действия которых не ограничен. Fan Token $EFC не только навсегда останется с вами, но и предоставит вам расширенный доступ к Everton. Воспринимайте её как цифровую памятную вещь, которая позволяет вам голосовать в опросах, получать доступ к VIP-опыту или принимать участие во многих мероприятиях, конкурсах, викторинах и играх в приложении.

Официальный сайт:
https://www.socios.com/everton-fan-tokens/
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e

Токеномика и анализ цен Everton FC Fan Token (EFC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Everton FC Fan Token (EFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 864,93K
$ 864,93K$ 864,93K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 5,68M
$ 5,68M$ 5,68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M
Исторический максимум:
$ 4,62
$ 4,62$ 4,62
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,1523
$ 0,1523$ 0,1523

Токеномика Everton FC Fan Token (EFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Everton FC Fan Token (EFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EFC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EFC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EFC, изучите текущую цену EFC!

Как купить EFC

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История цены Everton FC Fan Token (EFC)

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Прогноз цены EFC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.