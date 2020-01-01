Токеномика Everton FC Fan Token (EFC) Откройте для себя ключевую информацию о Everton FC Fan Token (EFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Everton FC Fan Token (EFC) Fan Tokens — это коллекционные цифровые пропуска, срок действия которых не ограничен. Fan Token $EFC не только навсегда останется с вами, но и предоставит вам расширенный доступ к Everton. Воспринимайте её как цифровую памятную вещь, которая позволяет вам голосовать в опросах, получать доступ к VIP-опыту или принимать участие во многих мероприятиях, конкурсах, викторинах и играх в приложении. Официальный сайт: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e Купить EFC сейчас!

Токеномика и анализ цен Everton FC Fan Token (EFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Everton FC Fan Token (EFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 864,93K $ 864,93K $ 864,93K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 5,68M $ 5,68M $ 5,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Исторический максимум: $ 4,62 $ 4,62 $ 4,62 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,1523 $ 0,1523 $ 0,1523 Узнайте больше о цене Everton FC Fan Token (EFC)

Токеномика Everton FC Fan Token (EFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Everton FC Fan Token (EFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EFC, изучите текущую цену EFC!

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