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Технический анализ Dusk Network (DUSK) за сегодня

Технический анализ Dusk Network (DUSK) за сегодня

Страница анализа Dusk Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DUSK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Dusk Network ниже.

Изменение цены Dusk Network (DUSK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06578--+12,04%-19,36%-47,32%
Узнайте больше о цене Dusk Network

Технические индикаторы Dusk Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Dusk Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06547
0,06547
R2
0,06547
0,06546
R1
0,06546
0,06546
PP
0,06546
0,06546
S1
0,06545
0,06545
S2
0,06545
0,06545
S3
0,06544
0,06545

Рыночные сигналы Dusk Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,55M
$8,15 M
$8,71 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,31 M
3-дневные активные продажи
$0,33 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$0,58 M
7-дневные активные продажи
$0,59 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Dusk Network

Чистый притокЦена DUSKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,07
2026-08-09-$0,01 M0,07
2026-08-08$0,04 M0,07
2026-08-07-$0,03 M0,06
2026-08-06$0,00 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DUSK/USDT
$0,06578
$0,06578$0,06578
-0,85%
943.05K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DUSK в USD

Сумма

DUSK
DUSK
USD
USD

1 DUSK = 0,06578 USD

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