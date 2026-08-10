Сегодняшняя цена Drive369 DAO

Текущая цена Drive369 DAO (DRIVE) сегодня составляет -- с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DRIVE на RUB составляет -- за DRIVE.

На данный момент Drive369 DAO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- DRIVE. В течение последних 24 часов, DRIVE торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе DRIVE изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Drive369 DAO (DRIVE)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0.00₽ 0.00 ₽ 0.00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- --

Текущая рыночная капитализация Drive369 DAO составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DRIVE составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.