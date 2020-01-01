Токеномика DOG GO TO THE MOON (DOG)

Токеномика DOG GO TO THE MOON (DOG)

Откройте для себя ключевую информацию о DOG GO TO THE MOON (DOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DOG GO TO THE MOON (DOG)

DOG — это децентрализованный мемкоин, управляемый сообществом, который работает на основе протокола Runes в сети Bitcoin.

Официальный сайт:
https://doggotothemoon.io
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/dog1viwbb2vWDpER5FrJ4YFG6gq6XuyFohUe9TXN65u

Токеномика и анализ цен DOG GO TO THE MOON (DOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOG GO TO THE MOON (DOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 425,00M
$ 425,00M$ 425,00M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 425,00M
$ 425,00M$ 425,00M
Исторический максимум:
$ 0,009999
$ 0,009999$ 0,009999
Исторический минимум:
$ 0,001001575648348698
$ 0,001001575648348698$ 0,001001575648348698
Текущая цена:
$ 0,00425
$ 0,00425$ 0,00425

Токеномика DOG GO TO THE MOON (DOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DOG GO TO THE MOON (DOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOG, изучите текущую цену DOG!

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История цены DOG GO TO THE MOON (DOG)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.