Токеномика DOG GO TO THE MOON (DOG) Откройте для себя ключевую информацию о DOG GO TO THE MOON (DOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOG GO TO THE MOON (DOG) DOG — это децентрализованный мемкоин, управляемый сообществом, который работает на основе протокола Runes в сети Bitcoin. Официальный сайт: https://doggotothemoon.io Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/dog1viwbb2vWDpER5FrJ4YFG6gq6XuyFohUe9TXN65u Купить DOG сейчас!

Токеномика и анализ цен DOG GO TO THE MOON (DOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOG GO TO THE MOON (DOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 425,00M $ 425,00M $ 425,00M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 425,00M $ 425,00M $ 425,00M Исторический максимум: $ 0,009999 $ 0,009999 $ 0,009999 Исторический минимум: $ 0,001001575648348698 $ 0,001001575648348698 $ 0,001001575648348698 Текущая цена: $ 0,00425 $ 0,00425 $ 0,00425 Узнайте больше о цене DOG GO TO THE MOON (DOG)

Токеномика DOG GO TO THE MOON (DOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOG GO TO THE MOON (DOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOG, изучите текущую цену DOG!

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