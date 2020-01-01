Токеномика DEXE (DEXE) Откройте для себя ключевую информацию о DEXE (DEXE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DEXE (DEXE) Dexe.network или Dexe (децентрализованная социальная торговая платформа) — онлайн-децентрализованная и автономная среда портфеля криптовалютных активов, которая работает через автономные смарт-контракты и включает в себя инструменты для распределения виртуальной валюты, автоматической ребалансировки и устраняет риски передачи данных цифрового кошелька, таких как приватные ключи и API или любые данные виртуальной валюты третьей стороне, а также исправление отсутствия децентрализованной взаимосвязи между пользователями и успешными трейдерами в рамках DeFi. Официальный сайт: https://dexe.network/ Whitepaper: https://whitepaper.dexe.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 Купить DEXE сейчас!

Токеномика и анализ цен DEXE (DEXE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEXE (DEXE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 625,66M $ 625,66M $ 625,66M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 83,73M $ 83,73M $ 83,73M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 33,732 $ 33,732 $ 33,732 Исторический минимум: $ 0,65351413 $ 0,65351413 $ 0,65351413 Текущая цена: $ 7,472 $ 7,472 $ 7,472 Узнайте больше о цене DEXE (DEXE)

Токеномика DEXE (DEXE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DEXE (DEXE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEXE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEXE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEXE, изучите текущую цену DEXE!

Как купить DEXE Заинтересованы в добавлении DEXE (DEXE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DEXE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DEXE на MEXC прямо сейчас!

История цены DEXE (DEXE) Анализ истории цены DEXE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DEXE прямо сейчас!

Прогноз цены DEXE Хотите узнать, куда может двигаться DEXE? Наша страница прогноза цены DEXE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DEXE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!