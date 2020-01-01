Токеномика DEXE (DEXE)

Токеномика DEXE (DEXE)

Откройте для себя ключевую информацию о DEXE (DEXE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о DEXE (DEXE)

Dexe.network или Dexe (децентрализованная социальная торговая платформа) — онлайн-децентрализованная и автономная среда портфеля криптовалютных активов, которая работает через автономные смарт-контракты и включает в себя инструменты для распределения виртуальной валюты, автоматической ребалансировки и устраняет риски передачи данных цифрового кошелька, таких как приватные ключи и API или любые данные виртуальной валюты третьей стороне, а также исправление отсутствия децентрализованной взаимосвязи между пользователями и успешными трейдерами в рамках DeFi.

Официальный сайт:
https://dexe.network/
Whitepaper:
https://whitepaper.dexe.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6

Токеномика и анализ цен DEXE (DEXE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEXE (DEXE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 625,66M
$ 625,66M$ 625,66M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 83,73M
$ 83,73M$ 83,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 33,732
$ 33,732$ 33,732
Исторический минимум:
$ 0,65351413
$ 0,65351413$ 0,65351413
Текущая цена:
$ 7,472
$ 7,472$ 7,472

Токеномика DEXE (DEXE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DEXE (DEXE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEXE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEXE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEXE, изучите текущую цену DEXE!

Как купить DEXE

Заинтересованы в добавлении DEXE (DEXE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DEXE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены DEXE (DEXE)

Анализ истории цены DEXE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DEXE

Хотите узнать, куда может двигаться DEXE? Наша страница прогноза цены DEXE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.