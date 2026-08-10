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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Degen, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Degen, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Degen (DEGEN) за сегодня

Технический анализ Degen (DEGEN) за сегодня

Страница анализа Degen предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DEGEN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Degen ниже.

Изменение цены Degen (DEGEN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0012537--+2,94%-17,17%+60,48%
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Поток капитала Degen

Чистый притокЦена DEGENUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,01 M0,00
2026-08-08-$0,02 M0,00
2026-08-07$0,02 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DEGEN/USDT
$0,0012537
$0,0012537$0,0012537
-0,13%
44.54M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DEGEN в USD

Сумма

DEGEN
DEGEN
USD
USD

1 DEGEN = 0,0012537 USD

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