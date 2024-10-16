Токеномика deBridge (DBR) Откройте для себя ключевую информацию о deBridge (DBR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о deBridge (DBR) deBridge – это интернет ликвидности DeFi, позволяющий в режиме реального времени перемещать активы и информацию по всему пространству DeFi. Без проблем и рисков, связанных с пулами ликвидности, deBridge может обеспечить все виды кроссчейн взаимодействий с глубокой ликвидностью, узкими спредами и гарантированной прибылью. Официальный сайт: https://debridge.finance/ Whitepaper: https://docs.debridge.finance/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5 Купить DBR сейчас!

Токеномика и анализ цен deBridge (DBR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене deBridge (DBR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,37M $ 37,37M $ 37,37M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,83B $ 1,83B $ 1,83B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 204,30M $ 204,30M $ 204,30M Исторический максимум: $ 0,05685 $ 0,05685 $ 0,05685 Исторический минимум: $ 0,013264730640477866 $ 0,013264730640477866 $ 0,013264730640477866 Текущая цена: $ 0,02043 $ 0,02043 $ 0,02043 Узнайте больше о цене deBridge (DBR)

Токеномика deBridge (DBR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики deBridge (DBR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DBR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DBR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DBR, изучите текущую цену DBR!

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