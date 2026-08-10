Технический анализ Convex Finance (CVX) за сегодня Страница анализа Convex Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CVX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Convex Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Convex Finance (CVX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $1,64 -- +27,42% +32,68% -18,66%

Технические индикаторы Convex Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Convex Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 0 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 1,6353 1,6346 R2 1,6346 1,6342 R1 1,6343 1,634 PP 1,6336 1,6336 S1 1,6333 1,6332 S2 1,6326 1,633 S3 1,6323 1,6326

Рыночные сигналы Convex Finance Текущий чистый объем открытых ордеров 0,20M $1,30 M $1,10 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,48 M 3-дневные активные продажи $0,45 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $1,17 M 7-дневные активные продажи $1,17 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Convex Finance Чистый приток Цена CVXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,04 M 1,64 2026-08-09 $0,05 M 1,66 2026-08-08 -$0,09 M 1,53 2026-08-07 $0,22 M 1,52 2026-08-06 -$0,02 M 1,52 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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