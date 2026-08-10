Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Convex Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Convex Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о CVX

Информация о цене CVX

Что такое CVX

Официальный сайт CVX

Токеномика CVX

Прогноз цен CVX

История CVX

Руководство по покупке CVX

Конвертер валют CVX в фиат

CVX на споте

Фьючерсы CVX USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Convex Finance (CVX) за сегодня

Технический анализ Convex Finance (CVX) за сегодня

Страница анализа Convex Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CVX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Convex Finance ниже.

Изменение цены Convex Finance (CVX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,64--+27,42%+32,68%-18,66%
Узнайте больше о цене Convex Finance

Технические индикаторы Convex Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Convex Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,6353
1,6346
R2
1,6346
1,6342
R1
1,6343
1,634
PP
1,6336
1,6336
S1
1,6333
1,6332
S2
1,6326
1,633
S3
1,6323
1,6326

Рыночные сигналы Convex Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,20M
$1,30 M
$1,10 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,48 M
3-дневные активные продажи
$0,45 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$1,17 M
7-дневные активные продажи
$1,17 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Convex Finance

Чистый притокЦена CVXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M1,64
2026-08-09$0,05 M1,66
2026-08-08-$0,09 M1,53
2026-08-07$0,22 M1,52
2026-08-06-$0,02 M1,52

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Convex Finance

Торгуйте Convex Finance (CVX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Convex Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CVX/USDT
$1,64
$1,64$1,64
-1,67%
57.51K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CVX в USD

Сумма

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 1,64 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.