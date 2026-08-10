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Технический анализ CertiK (CTK) за сегодня

Технический анализ CertiK (CTK) за сегодня

Страница анализа CertiK предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CTK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CertiK ниже.

Изменение цены CertiK (CTK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,11543--+17,25%+7,97%-41,74%
Узнайте больше о цене CertiK

Технические индикаторы CertiK

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CertiK на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 6
Нейтрально 13
Покупка 7
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 8Покупка 1
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1155
0,1153
R2
0,1153
0,1152
R1
0,1152
0,1152
PP
0,1151
0,1151
S1
0,1149
0,1149
S2
0,1148
0,1149
S3
0,1147
0,1148

Рыночные сигналы CertiK

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,70M
$6,81 M
$7,51 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,10 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала CertiK

Чистый притокЦена CTKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,12
2026-08-09-$0,01 M0,11
2026-08-08$0,00 M0,11
2026-08-07-$0,01 M0,11
2026-08-06$0,00 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CTK/USDT
$0,11517
$0,11517$0,11517
+1,05%
485.19K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CTK в USD

Сумма

CTK
CTK
USD
USD

1 CTK = 0,11543 USD

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