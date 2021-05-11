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Технический анализ CASPER (CSPR) за сегодня

Технический анализ CASPER (CSPR) за сегодня

Страница анализа CASPER предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CSPR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CASPER ниже.

Изменение цены CASPER (CSPR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001965--+8,20%+4,57%-35,09%
Узнайте больше о цене CASPER

Технические индикаторы CASPER

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CASPER на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 18
Нейтрально 6
Покупка 2
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 6Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00198
0,001974
R2
0,001974
0,00197
R1
0,001971
0,001968
PP
0,001965
0,001965
S1
0,001962
0,001961
S2
0,001956
0,001959
S3
0,001952
0,001956

Рыночные сигналы CASPER

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,19M
$0,76 M
$0,96 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,11 M
3-дневные активные продажи
$0,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,13 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала CASPER

Чистый притокЦена CSPRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,00
2026-08-09-$0,01 M0,00
2026-08-08$0,10 M0,00
2026-08-07$0,06 M0,00
2026-08-06$0,03 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CSPR/USDT
$0,001965
$0,001965$0,001965
+4,07%
33.98M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CSPR в USD

Сумма

CSPR
CSPR
USD
USD

1 CSPR = 0,001965 USD

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