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Технический анализ Cronos (CRO) за сегодня

Технический анализ Cronos (CRO) за сегодня

Страница анализа Cronos предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CRO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cronos ниже.

Изменение цены Cronos (CRO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0475---12,32%-15,41%-40,57%
Узнайте больше о цене Cronos

Технические индикаторы Cronos

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cronos на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 4
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 2Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04743
0,04743
R2
0,04743
0,04742
R1
0,04742
0,04742
PP
0,04742
0,04742
S1
0,04741
0,04741
S2
0,04741
0,04741
S3
0,0474
0,04741

Рыночные сигналы Cronos

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,01M
$3,88 M
$3,87 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$3,14 M
3-дневные активные продажи
$3,11 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
7-дневные активные покупки
$4,30 M
7-дневные активные продажи
$4,26 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Cronos

Чистый притокЦена CROUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,05
2026-08-09-$0,22 M0,05
2026-08-08-$1,00 M0,05
2026-08-07-$0,12 M0,05
2026-08-06-$0,10 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CRO/USDT
$0,0475
$0,0475$0,0475
-2,00%
2.54M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CRO в USD

Сумма

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0,0475 USD

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