Согласно вашему прогнозу, Circle Internet потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 129,92.

Согласно вашему прогнозу, Circle Internet потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 136,416.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена CRCLON составляет $ 143,2368 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена CRCLON в 2028 году составит $ 150,3986 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CRCLON в 2029 году составит $ 157,9185 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CRCLON в 2030 году составит $ 165,8145 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Circle Internet потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 270,0943.

В 2050 году цена Circle Internet потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 439,9552.