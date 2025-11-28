Что такое COLS

Токеномика и анализ цен Cointel (COLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cointel (COLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,20M $ 11,20M $ 11,20M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 566,35M $ 566,35M $ 566,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 197,70M $ 197,70M $ 197,70M Исторический максимум: $ 0,048 $ 0,048 $ 0,048 Исторический минимум: $ 0,017309286134569498 $ 0,017309286134569498 $ 0,017309286134569498 Текущая цена: $ 0,01977 $ 0,01977 $ 0,01977 Узнайте больше о цене Cointel (COLS) Купить COLS сейчас!

Информация о Cointel (COLS) COINTEL – это платформа для анализа криптовалют и обучения, основанная на искусственном интеллекте и созданная для упрощения работы с Web3. Благодаря прогнозам, новостям в режиме реального времени, обнаружению мошенничества и игровому обучению COINTEL помогает пользователям отсеивать лишнюю информацию, оставаться в безопасности и осваивать криптовалюты. Официальный сайт: https://cointel.global/ Обозреватель блоков: https://snowscan.xyz/token/0x97f2624D5f99A953AE5574ea57d3268785941DE4

Токеномика Cointel (COLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cointel (COLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COLS, изучите текущую цену COLS!

Как купить COLS Заинтересованы в добавлении Cointel (COLS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки COLS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить COLS на MEXC прямо сейчас! История цены Cointel (COLS) Анализ истории цены COLS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены COLS прямо сейчас! Прогноз цены COLS Хотите узнать, куда может двигаться COLS? Наша страница прогноза цены COLS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена COLS прямо сейчас!

