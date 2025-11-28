Токеномика Cointel (COLS)

Откройте для себя ключевую информацию о Cointel (COLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:34:13 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Cointel (COLS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cointel (COLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,20M
$ 11,20M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 566,35M
$ 566,35M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 197,70M
$ 197,70M
Исторический максимум:
$ 0,048
$ 0,048
Исторический минимум:
$ 0,017309286134569498
$ 0,017309286134569498
Текущая цена:
$ 0,01977
$ 0,01977

Информация о Cointel (COLS)

COINTEL – это платформа для анализа криптовалют и обучения, основанная на искусственном интеллекте и созданная для упрощения работы с Web3. Благодаря прогнозам, новостям в режиме реального времени, обнаружению мошенничества и игровому обучению COINTEL помогает пользователям отсеивать лишнюю информацию, оставаться в безопасности и осваивать криптовалюты.

Официальный сайт:
https://cointel.global/
Обозреватель блоков:
https://snowscan.xyz/token/0x97f2624D5f99A953AE5574ea57d3268785941DE4

Токеномика Cointel (COLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cointel (COLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COLS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COLS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COLS, изучите текущую цену COLS!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

