Текущая цена Clash сегодня составляет 0.044645 USD. Следите за обновлениями цены CLASH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CLASH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Clash сегодня составляет 0.044645 USD. Следите за обновлениями цены CLASH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CLASH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CLASH

Информация о цене CLASH

Токеномика CLASH

Прогноз цен CLASH

История CLASH

Руководство по покупке CLASH

Конвертер валют CLASH в фиат

CLASH на споте

Фьючерсы CLASH USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Clash

Clash Курс (CLASH)

Текущая цена 1 CLASH в USD:

$0,044645
$0,044645$0,044645
+6,32%1D
USD
График цены Clash (CLASH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:41:35 (UTC+8)

Информация о ценах Clash (CLASH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0362
$ 0,0362$ 0,0362
Мин 24Ч
$ 0,048108
$ 0,048108$ 0,048108
Макс 24Ч

$ 0,0362
$ 0,0362$ 0,0362

$ 0,048108
$ 0,048108$ 0,048108

--
----

--
----

-0,31%

+6,32%

+30,88%

+30,88%

Текущая цена Clash (CLASH) составляет $ 0,044645. За последние 24 часа CLASH торговался в диапазоне от $ 0,0362 до $ 0,048108, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CLASH за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, CLASH изменился на -0,31% за последний час, на +6,32% за 24 часа и на +30,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Clash (CLASH)

--
----

$ 90,33K
$ 90,33K$ 90,33K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Текущая рыночная капитализация Clash составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 90,33K. Циркулируещее обращение CLASH составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Clash (CLASH) в USD

Отслеживайте изменения цены Clash за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00265384+6,32%
30 дней$ +0,041145+1 175,57%
60 дней$ +0,041145+1 175,57%
90 дней$ +0,041145+1 175,57%
Изменение цены Clash сегодня

Сегодня для CLASH зафиксировано изменение $ +0,00265384 (+6,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Clash за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,041145 (+1 175,57%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Clash за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CLASH изменился на $ +0,041145 (+1 175,57%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Clash за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,041145 (+1 175,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Clash (CLASH)?

Просмотеть страницу истории цен Clash.

Что такое Clash (CLASH)

Clash доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Clash. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CLASH, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Clash в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Clash простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Clash (USD)

Сколько будет стоить Clash (CLASH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Clash (CLASH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Clash.

Проверьте прогноз цены Clash!

Токеномика Clash (CLASH)

Понимание токеномики Clash (CLASH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CLASH прямо сейчас!

Как купить Clash (CLASH)

Ищете как купить Clash? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Clash на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

CLASH на местную валюту

1 Clash (CLASH) в VND
1 174,833175
1 Clash (CLASH) в AUD
A$0,06830685
1 Clash (CLASH) в GBP
0,0330373
1 Clash (CLASH) в EUR
0,0383947
1 Clash (CLASH) в USD
$0,044645
1 Clash (CLASH) в MYR
RM0,1884019
1 Clash (CLASH) в TRY
1,8741971
1 Clash (CLASH) в JPY
¥6,78604
1 Clash (CLASH) в ARS
ARS$65,0799094
1 Clash (CLASH) в RUB
3,625174
1 Clash (CLASH) в INR
3,9234026
1 Clash (CLASH) в IDR
Rp744,0830357
1 Clash (CLASH) в PHP
2,616197
1 Clash (CLASH) в EGP
￡E.2,1224233
1 Clash (CLASH) в BRL
R$0,241083
1 Clash (CLASH) в CAD
C$0,06205655
1 Clash (CLASH) в BDT
5,4502616
1 Clash (CLASH) в NGN
65,2700971
1 Clash (CLASH) в COP
$173,71592725
1 Clash (CLASH) в ZAR
R.0,77548365
1 Clash (CLASH) в UAH
1,8616965
1 Clash (CLASH) в TZS
T.Sh.110,7812101
1 Clash (CLASH) в VES
Bs9,37545
1 Clash (CLASH) в CLP
$42,41275
1 Clash (CLASH) в PKR
Rs12,625606
1 Clash (CLASH) в KZT
24,0154384
1 Clash (CLASH) в THB
฿1,46212375
1 Clash (CLASH) в TWD
NT$1,37461955
1 Clash (CLASH) в AED
د.إ0,16384715
1 Clash (CLASH) в CHF
Fr0,03526955
1 Clash (CLASH) в HKD
HK$0,34689165
1 Clash (CLASH) в AMD
֏17,0463539
1 Clash (CLASH) в MAD
.د.م0,41207335
1 Clash (CLASH) в MXN
$0,82191445
1 Clash (CLASH) в SAR
ريال0,16741875
1 Clash (CLASH) в ETB
Br6,6940713
1 Clash (CLASH) в KES
KSh5,76768755
1 Clash (CLASH) в JOD
د.أ0,031653305
1 Clash (CLASH) в PLN
0,1625078
1 Clash (CLASH) в RON
лв0,1955451
1 Clash (CLASH) в SEK
kr0,419663
1 Clash (CLASH) в BGN
лв0,0750036
1 Clash (CLASH) в HUF
Ft15,0016129
1 Clash (CLASH) в CZK
0,9357592
1 Clash (CLASH) в KWD
د.ك0,01366137
1 Clash (CLASH) в ILS
0,1473285
1 Clash (CLASH) в BOB
Bs0,30760405
1 Clash (CLASH) в AZN
0,0758965
1 Clash (CLASH) в TJS
SM0,410734
1 Clash (CLASH) в GEL
0,1205415
1 Clash (CLASH) в AOA
Kz40,69704265
1 Clash (CLASH) в BHD
.د.ب0,016831165
1 Clash (CLASH) в BMD
$0,044645
1 Clash (CLASH) в DKK
kr0,28706735
1 Clash (CLASH) в HNL
L1,17103835
1 Clash (CLASH) в MUR
2,03268685
1 Clash (CLASH) в NAD
$0,77905525
1 Clash (CLASH) в NOK
kr0,4455571
1 Clash (CLASH) в NZD
$0,07723585
1 Clash (CLASH) в PAB
B/.0,044645
1 Clash (CLASH) в PGK
K0,187509
1 Clash (CLASH) в QAR
ر.ق0,16206135
1 Clash (CLASH) в RSD
дин.4,50780565
1 Clash (CLASH) в UZS
soʻm537,89144255
1 Clash (CLASH) в ALL
L3,71401755
1 Clash (CLASH) в ANG
ƒ0,07991455
1 Clash (CLASH) в AWG
ƒ0,080361
1 Clash (CLASH) в BBD
$0,08929
1 Clash (CLASH) в BAM
KM0,0750036
1 Clash (CLASH) в BIF
Fr131,300945
1 Clash (CLASH) в BND
$0,05759205
1 Clash (CLASH) в BSD
$0,044645
1 Clash (CLASH) в JMD
$7,16686185
1 Clash (CLASH) в KHR
180,01980125
1 Clash (CLASH) в KMF
Fr18,92948
1 Clash (CLASH) в LAK
970,54345885
1 Clash (CLASH) в LKR
රු13,5202918
1 Clash (CLASH) в MDL
L0,7598579
1 Clash (CLASH) в MGA
Ar199,3077806
1 Clash (CLASH) в MOP
P0,35671355
1 Clash (CLASH) в MVR
0,6830685
1 Clash (CLASH) в MWK
MK77,2403145
1 Clash (CLASH) в MZN
MT2,8528155
1 Clash (CLASH) в NPR
रु6,25878255
1 Clash (CLASH) в PYG
316,62234
1 Clash (CLASH) в RWF
Fr64,690605
1 Clash (CLASH) в SBD
$0,36742835
1 Clash (CLASH) в SCR
0,61029715
1 Clash (CLASH) в SRD
$1,7697278
1 Clash (CLASH) в SVC
$0,38975085
1 Clash (CLASH) в SZL
L0,77905525
1 Clash (CLASH) в TMT
m0,15670395
1 Clash (CLASH) в TND
د.ت0,13107772
1 Clash (CLASH) в TTD
$0,30224665
1 Clash (CLASH) в UGX
Sh155,54318
1 Clash (CLASH) в XAF
Fr25,224425
1 Clash (CLASH) в XCD
$0,1205415
1 Clash (CLASH) в XOF
Fr25,224425
1 Clash (CLASH) в XPF
Fr4,55379
1 Clash (CLASH) в BWP
P0,6402093
1 Clash (CLASH) в BZD
$0,08929
1 Clash (CLASH) в CVE
$4,24172145
1 Clash (CLASH) в DJF
Fr7,902165
1 Clash (CLASH) в DOP
$2,83272525
1 Clash (CLASH) в DZD
د.ج5,8252796
1 Clash (CLASH) в FJD
$0,1026835
1 Clash (CLASH) в GNF
Fr388,188275
1 Clash (CLASH) в GTQ
Q0,3410878
1 Clash (CLASH) в GYD
$9,32410825
1 Clash (CLASH) в ISK
kr5,44669

Источники Clash

Для более глубокого понимания Clash рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Clash

Сколько стоит Clash (CLASH) на сегодня?
Актуальная цена CLASH в USD – 0,044645 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CLASH в USD?
Текущая цена CLASH в USD составляет $ 0,044645. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Clash?
Рыночная капитализация CLASH составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CLASH?
Циркулирующее предложение CLASH составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CLASH?
CLASH достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена CLASH за все время (ATL)?
CLASH достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов CLASH?
Объем торгов за последние 24 часа для CLASH составляет $ 90,33K USD.
Вырастет ли CLASH в цене в этом году?
CLASH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CLASH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:41:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Clash (CLASH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор CLASH в USD

Сумма

CLASH
CLASH
USD
USD

1 CLASH = 0,044645 USD

Торговля CLASH

CLASH/USDT
$0,044645
$0,044645$0,044645
+6,33%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах