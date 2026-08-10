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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ChainGPT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ChainGPT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ChainGPT (CGPT) за сегодня

Технический анализ ChainGPT (CGPT) за сегодня

Страница анализа ChainGPT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CGPT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ChainGPT ниже.

Изменение цены ChainGPT (CGPT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,021859--+15,91%+12,63%-29,82%
Узнайте больше о цене ChainGPT

Технические индикаторы ChainGPT

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ChainGPT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 2
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02178
0,02178
R2
0,02178
0,02177
R1
0,02177
0,02177
PP
0,02177
0,02177
S1
0,02176
0,02176
S2
0,02176
0,02176
S3
0,02175
0,02176

Рыночные сигналы ChainGPT

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,00M
$7,20 M
$8,20 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,12 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,18 M
7-дневные активные продажи
$0,17 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ChainGPT

Чистый притокЦена CGPTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,08 M0,02
2026-08-09$0,01 M0,02
2026-08-08$0,01 M0,02
2026-08-07$0,01 M0,02
2026-08-06$0,02 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CGPT/USDT
$0,021849
$0,021849$0,021849
+5,77%
7.81M (USDT)
CGPT/USDC
$0,02188
$0,02188$0,02188
+6,05%
2.63M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CGPT в USD

Сумма

CGPT
CGPT
USD
USD

1 CGPT = 0,021859 USD

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