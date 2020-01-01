Токеномика ChainGPT (CGPT) Откройте для себя ключевую информацию о ChainGPT (CGPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ChainGPT (CGPT) ChainGPT - это передовая модель искусственного интеллекта, предназначенная для помощи в решении криптовалют и блокчейна, составления контрактов, объяснения концепций, ответов на вопросы, анализа рынков и многого другого. Официальный сайт: https://www.chaingpt.org Whitepaper: https://docs.chaingpt.org Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CCDfDXZxzZtkZLuhY48gyKdXc5KywqpR8xEVHHh8ck1G Купить CGPT сейчас!

Токеномика и анализ цен ChainGPT (CGPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChainGPT (CGPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 77,37M $ 77,37M $ 77,37M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 837,35M $ 837,35M $ 837,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 92,40M $ 92,40M $ 92,40M Исторический максимум: $ 0,56125 $ 0,56125 $ 0,56125 Исторический минимум: $ 0,008 $ 0,008 $ 0,008 Текущая цена: $ 0,0924 $ 0,0924 $ 0,0924 Узнайте больше о цене ChainGPT (CGPT)

Токеномика ChainGPT (CGPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ChainGPT (CGPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CGPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CGPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGPT, изучите текущую цену CGPT!

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