Технический анализ CETUS (CETUS) за сегодня Страница анализа CETUS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CETUS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CETUS ниже. Регистрация

Изменение цены CETUS (CETUS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01878 -- +6,82% +3,01% -43,90%

Технические индикаторы CETUS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CETUS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 16 Нейтрально 3 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 1 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01874 0,01874 R2 0,01874 0,01873 R1 0,01873 0,01873 PP 0,01873 0,01873 S1 0,01872 0,01872 S2 0,01872 0,01872 S3 0,01871 0,01872

Рыночные сигналы CETUS Текущий чистый объем открытых ордеров -0,11M $1,83 M $1,94 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,13 M 3-дневные активные продажи $0,12 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,16 M 7-дневные активные продажи $0,15 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала CETUS Чистый приток Цена CETUSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,06 M 0,02 2026-08-09 -$0,11 M 0,02 2026-08-08 $0,13 M 0,02 2026-08-07 $0,01 M 0,02 2026-08-06 -$0,03 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте CETUS (CETUS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы CETUS в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CETUS / USDT $0,01878 $0,01878 $0,01878 -1,72% 4.07M (USDT) Торговля CETUS / USDC $0,01878 $0,01878 $0,01878 -1,52% 2.95M (USDT) Торговля