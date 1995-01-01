Технический анализ Catecoin (CATE) за сегодня Страница анализа Catecoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CATE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Catecoin ниже. Регистрация

Изменение цены Catecoin (CATE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,022929 -- -43,13% +1 428,60% +1 428,60%

Технические индикаторы Catecoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Catecoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 4 Покупка 11 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 6 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 4 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,023645 0,023608 R2 0,023608 0,023565 R1 0,023534 0,023539 PP 0,023497 0,023497 S1 0,023423 0,023454 S2 0,023386 0,023428 S3 0,023312 0,023386

Рыночные сигналы Catecoin Текущий чистый объем открытых ордеров -0,04M $0,05 M $0,09 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $2,21 M 3-дневные активные продажи $2,21 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,16M 7-дневные активные покупки $17,81 M 7-дневные активные продажи $17,64 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Catecoin Чистый приток Цена CATEUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Catecoin (CATE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Catecoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CATE / USD1 $0,02262 $0,02262 $0,02262 -4,62% 2.52M (USDT) Торговля CATE / USDT $0,022929 $0,022929 $0,022929 -4,27% 10.42M (USDT) Торговля