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Технический анализ Catecoin (CATE) за сегодня

Технический анализ Catecoin (CATE) за сегодня

Страница анализа Catecoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CATE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Catecoin ниже.

Изменение цены Catecoin (CATE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,022929---43,13%+1 428,60%+1 428,60%
Узнайте больше о цене Catecoin

Технические индикаторы Catecoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Catecoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 4
Покупка 11
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,023645
0,023608
R2
0,023608
0,023565
R1
0,023534
0,023539
PP
0,023497
0,023497
S1
0,023423
0,023454
S2
0,023386
0,023428
S3
0,023312
0,023386

Рыночные сигналы Catecoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,04M
$0,05 M
$0,09 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$2,21 M
3-дневные активные продажи
$2,21 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,16M
7-дневные активные покупки
$17,81 M
7-дневные активные продажи
$17,64 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Catecoin

Чистый притокЦена CATEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CATE/USD1
$0,02262
$0,02262$0,02262
-4,62%
2.52M (USDT)
CATE/USDT
$0,022929
$0,022929$0,022929
-4,27%
10.42M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CATE в USD

Сумма

CATE
CATE
USD
USD

1 CATE = 0,022929 USD

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