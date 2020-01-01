Токеномика Simons Cat (CAT) Откройте для себя ключевую информацию о Simons Cat (CAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Simons Cat (CAT) Токен Simon's Cat - это официально поддерживаемый мемкоин, обладающий всеми правами на интеллектуальную собственность культового бренда Simon's Cat. Созданный Саймоном Тофилдом любимый британский мультсериал Simon's Cat собрал более 1,6 миллиарда просмотров на своем официальном канале YouTube и еще больше - в различных социальных сетях. Официальный сайт: https://www.simons.cat/ Whitepaper: https://docs.simons.cat Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Купить CAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Simons Cat (CAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Simons Cat (CAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,18M $ 57,18M $ 57,18M Общее предложение: $ 9,00T $ 9,00T $ 9,00T Оборотное предложение: $ 7,30T $ 7,30T $ 7,30T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,54M $ 70,54M $ 70,54M Исторический максимум: $ 0,00007098 $ 0,00007098 $ 0,00007098 Исторический минимум: $ 0,000004169382505533 $ 0,000004169382505533 $ 0,000004169382505533 Текущая цена: $ 0,000007838 $ 0,000007838 $ 0,000007838 Узнайте больше о цене Simons Cat (CAT)

Токеномика Simons Cat (CAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Simons Cat (CAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAT, изучите текущую цену CAT!

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