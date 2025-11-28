Токеномика Camp Network (CAMP)

Откройте для себя ключевую информацию о Camp Network (CAMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:32:59 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Camp Network (CAMP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Camp Network (CAMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 83,61M
$ 83,61M$ 83,61M
Исторический максимум:
$ 0,31424
$ 0,31424$ 0,31424
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,008361
$ 0,008361$ 0,008361

Информация о Camp Network (CAMP)

Camp Network – это автономный IP-уровень – первый специально построенный блокчейн 1 уровня, созданный для поддержки проверки подлинности, программируемого лицензирования и монетизации агентов на уровне протокола. Поскольку генеративный ИИ трансформирует творчество, Camp предоставляет инфраструктуру для регистрации, лицензирования и монетизации интеллектуальной собственности ончейн в PvP и ИИ-нативном потреблении. Camp делает контент программируемым, принудительным и монетизируемым по умолчанию, решая инфраструктурный пробел на пересечении ИИ и IP.

Официальный сайт:
https://www.campnetwork.xyz/
Whitepaper:
https://www.notion.so/campaignlabs/Camp-Network-The-Autonomous-IP-Layer-175f70f473288027a692da8ed70ede7c
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x84EAac1B2dc3f84D92Ff84c3ec205B1FA74671fC

Токеномика Camp Network (CAMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Camp Network (CAMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAMP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAMP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAMP, изучите текущую цену CAMP!

История цены Camp Network (CAMP)

Анализ истории цены CAMP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CAMP

Хотите узнать, куда может двигаться CAMP? Наша страница прогноза цены CAMP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

