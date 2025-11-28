Camp Network – это автономный IP-уровень – первый специально построенный блокчейн 1 уровня, созданный для поддержки проверки подлинности, программируемого лицензирования и монетизации агентов на уровне протокола. Поскольку генеративный ИИ трансформирует творчество, Camp предоставляет инфраструктуру для регистрации, лицензирования и монетизации интеллектуальной собственности ончейн в PvP и ИИ-нативном потреблении. Camp делает контент программируемым, принудительным и монетизируемым по умолчанию, решая инфраструктурный пробел на пересечении ИИ и IP.