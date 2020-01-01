Токеномика Bityuan (BTY) Откройте для себя ключевую информацию о Bityuan (BTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bityuan (BTY) Bityuan (BTY) – это EVM-совместимая сеть с архитектурой parachain и блокчейном, в который интегрированы приложения искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://bityuan.com/index Whitepaper: https://bityuan.com/download/BityuanWhitePaper_En.pdf Обозреватель блоков: https://mainnet.bityuan.com/index Купить BTY сейчас!

Токеномика и анализ цен Bityuan (BTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bityuan (BTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 640,00M $ 640,00M $ 640,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,84M $ 9,84M $ 9,84M Исторический максимум: $ 0,085 $ 0,085 $ 0,085 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01537 $ 0,01537 $ 0,01537 Узнайте больше о цене Bityuan (BTY)

Токеномика Bityuan (BTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bityuan (BTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTY, изучите текущую цену BTY!

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