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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BONE SHIBASWAP, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BONE SHIBASWAP, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ BONE SHIBASWAP (BONE) за сегодня

Технический анализ BONE SHIBASWAP (BONE) за сегодня

Страница анализа BONE SHIBASWAP предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BONE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BONE SHIBASWAP ниже.

Изменение цены BONE SHIBASWAP (BONE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04391--+2,14%-2,32%-25,01%
Узнайте больше о цене BONE SHIBASWAP

Поток капитала BONE SHIBASWAP

Чистый притокЦена BONEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,04
2026-08-09$0,00 M0,04
2026-08-08$0,00 M0,04
2026-08-07$0,00 M0,04
2026-08-06$0,00 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BONE/USDT
$0,04387
$0,04387$0,04387
+1,71%
2.04M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BONE в USD

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BONE
BONE
USD
USD

1 BONE = 0,04391 USD

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