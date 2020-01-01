Токеномика BOOK OF MEME (BOME) Откройте для себя ключевую информацию о BOOK OF MEME (BOME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOOK OF MEME (BOME) BOOK OF MEME - мемкоин в сети Solana Официальный сайт: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Купить BOME сейчас!

Токеномика и анализ цен BOOK OF MEME (BOME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOOK OF MEME (BOME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 107,57M $ 107,57M $ 107,57M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 68,93B $ 68,93B $ 68,93B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 Исторический минимум: $ 0,000134385659659206 $ 0,000134385659659206 $ 0,000134385659659206 Текущая цена: $ 0,0015606 $ 0,0015606 $ 0,0015606 Узнайте больше о цене BOOK OF MEME (BOME)

Токеномика BOOK OF MEME (BOME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOOK OF MEME (BOME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOME, изучите текущую цену BOME!

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