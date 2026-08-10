Технический анализ BOOK OF MEME (BOME) за сегодня Страница анализа BOOK OF MEME предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BOME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BOOK OF MEME ниже. Регистрация

Изменение цены BOOK OF MEME (BOME) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0008112 -- +36,01% +95,09% +33,35%

Технические индикаторы BOOK OF MEME

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BOOK OF MEME на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 22 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,000813 0,0008097 R2 0,0008097 0,0008078 R1 0,0008081 0,0008067 PP 0,0008048 0,0008048 S1 0,0008032 0,0008029 S2 0,0007999 0,0008018 S3 0,0007983 0,0007999

Рыночные сигналы BOOK OF MEME Текущий чистый объем открытых ордеров -2,00M $12,76 M $14,75 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $1,74 M 3-дневные активные продажи $1,71 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $2,20 M 7-дневные активные продажи $2,17 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала BOOK OF MEME Чистый приток Цена BOMEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,33 M 0,00 2026-08-09 $0,18 M 0,00 2026-08-08 $0,10 M 0,00 2026-08-07 -$0,01 M 0,00 2026-08-06 $0,03 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте BOOK OF MEME (BOME) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BOOK OF MEME в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BOME / USDT $0,0008112 $0,0008112 $0,0008112 +7,17% 346.83M (USDT) Торговля