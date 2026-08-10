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Технический анализ BOOK OF MEME (BOME) за сегодня

Технический анализ BOOK OF MEME (BOME) за сегодня

Страница анализа BOOK OF MEME предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BOME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BOOK OF MEME ниже.

Изменение цены BOOK OF MEME (BOME)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0008112--+36,01%+95,09%+33,35%
Узнайте больше о цене BOOK OF MEME

Технические индикаторы BOOK OF MEME

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BOOK OF MEME на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 1
Покупка 22
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,000813
0,0008097
R2
0,0008097
0,0008078
R1
0,0008081
0,0008067
PP
0,0008048
0,0008048
S1
0,0008032
0,0008029
S2
0,0007999
0,0008018
S3
0,0007983
0,0007999

Рыночные сигналы BOOK OF MEME

Текущий чистый объем открытых ордеров
-2,00M
$12,76 M
$14,75 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$1,74 M
3-дневные активные продажи
$1,71 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$2,20 M
7-дневные активные продажи
$2,17 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BOOK OF MEME

Чистый притокЦена BOMEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,33 M0,00
2026-08-09$0,18 M0,00
2026-08-08$0,10 M0,00
2026-08-07-$0,01 M0,00
2026-08-06$0,03 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BOME/USDT
$0,0008112
$0,0008112$0,0008112
+7,17%
346.83M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BOME в USD

Сумма

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0,0008112 USD

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