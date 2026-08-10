Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Boba, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Boba, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о BOBA

Информация о цене BOBA

Что такое BOBA

Whitepaper BOBA

Официальный сайт BOBA

Токеномика BOBA

Прогноз цен BOBA

История BOBA

Руководство по покупке BOBA

Конвертер валют BOBA в фиат

BOBA на споте

Фьючерсы BOBA USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Boba (BOBA) за сегодня

Технический анализ Boba (BOBA) за сегодня

Страница анализа Boba предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BOBA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Boba ниже.

Изменение цены Boba (BOBA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01911--+0,79%-8,00%-31,58%
Узнайте больше о цене Boba

Технические индикаторы Boba

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Boba на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01901
0,01899
R2
0,01899
0,01898
R1
0,01898
0,01897
PP
0,01896
0,01896
S1
0,01895
0,01895
S2
0,01893
0,01894
S3
0,01892
0,01893

Рыночные сигналы Boba

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,27M
$1,23 M
$1,50 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,41 M
3-дневные активные продажи
$0,41 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,51 M
7-дневные активные продажи
$0,51 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Boba

Чистый притокЦена BOBAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,02
2026-08-09$0,00 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07$0,01 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Boba

Торгуйте Boba (BOBA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Boba в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BOBA/USDT
$0,01911
$0,01911$0,01911
-1,39%
3.24M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BOBA в USD

Сумма

BOBA
BOBA
USD
USD

1 BOBA = 0,0191 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.