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Технический анализ Bancor (BNT) за сегодня

Технический анализ Bancor (BNT) за сегодня

Страница анализа Bancor предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bancor ниже.

Изменение цены Bancor (BNT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2683--+2,20%-1,37%-21,00%
Узнайте больше о цене Bancor

Технические индикаторы Bancor

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bancor на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2683
0,2683
R2
0,2683
0,2682
R1
0,2682
0,2682
PP
0,2682
0,2682
S1
0,2681
0,2681
S2
0,2681
0,2681
S3
0,268
0,2681

Рыночные сигналы Bancor

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,78M
$12,93 M
$13,71 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bancor

Чистый притокЦена BNTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,27
2026-08-09-$0,02 M0,27
2026-08-08$0,00 M0,27
2026-08-07$0,00 M0,27
2026-08-06$0,01 M0,27

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BNT/USDT
$0,2683
$0,2683$0,2683
-1,90%
206.32K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BNT в USD

Сумма

BNT
BNT
USD
USD

1 BNT = 0,2683 USD

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