Технический анализ Binance Coin (BNB) за сегодня Страница анализа Binance Coin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BNB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Binance Coin ниже. Регистрация

Изменение цены Binance Coin (BNB) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $604,12 -- +3,57% +4,28% -8,94%

Технические индикаторы Binance Coin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Binance Coin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 0 Покупка 9 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 0 Покупка 9 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 605,5666 605,5333 R2 605,5333 605,4951 R1 605,4666 605,4715 PP 605,4333 605,4333 S1 605,3666 605,3951 S2 605,3333 605,3715 S3 605,2666 605,3333

Рыночные сигналы Binance Coin Текущий чистый объем открытых ордеров 0,70M $42,09 M $41,39 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,19M 3-дневные активные покупки $19,89 M 3-дневные активные продажи $19,71 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,81M 7-дневные активные покупки $47,65 M 7-дневные активные продажи $46,85 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Binance Coin Чистый приток Цена BNBUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,38 M 604,13 2026-08-09 -$1,34 M 608,59 2026-08-08 $5,41 M 605,07 2026-08-07 -$3,26 M 592,31 2026-08-06 -$3,71 M 592,55 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Binance Coin (BNB) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Binance Coin в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BNB / USDT $604,12 $604,12 $604,12 -0,73% 16.96K (USDT) Торговля BNB / USDC $604,1 $604,1 $604,1 -0,66% 125.44 (USDT) Торговля BNB / USD1 $603,35 $603,35 $603,35 -0,55% 423.20 (USDT) Торговля