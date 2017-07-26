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Технический анализ Binance Coin (BNB) за сегодня

Технический анализ Binance Coin (BNB) за сегодня

Страница анализа Binance Coin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BNB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Binance Coin ниже.

Изменение цены Binance Coin (BNB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$604,12--+3,57%+4,28%-8,94%
Узнайте больше о цене Binance Coin

Технические индикаторы Binance Coin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Binance Coin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 0
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 0Покупка 9
Название
Классический
Фибоначчи
R3
605,5666
605,5333
R2
605,5333
605,4951
R1
605,4666
605,4715
PP
605,4333
605,4333
S1
605,3666
605,3951
S2
605,3333
605,3715
S3
605,2666
605,3333

Рыночные сигналы Binance Coin

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,70M
$42,09 M
$41,39 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,19M
3-дневные активные покупки
$19,89 M
3-дневные активные продажи
$19,71 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,81M
7-дневные активные покупки
$47,65 M
7-дневные активные продажи
$46,85 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Binance Coin

Чистый притокЦена BNBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,38 M604,13
2026-08-09-$1,34 M608,59
2026-08-08$5,41 M605,07
2026-08-07-$3,26 M592,31
2026-08-06-$3,71 M592,55

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BNB/USDT
$604,12
$604,12$604,12
-0,73%
16.96K (USDT)
BNB/USDC
$604,1
$604,1$604,1
-0,66%
125.44 (USDT)
BNB/USD1
$603,35
$603,35$603,35
-0,55%
423.20 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BNB в USD

Сумма

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 604,12 USD

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