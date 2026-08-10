Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Blur, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Blur, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о BLUR

Информация о цене BLUR

Что такое BLUR

Официальный сайт BLUR

Токеномика BLUR

Прогноз цен BLUR

История BLUR

Руководство по покупке BLUR

Конвертер валют BLUR в фиат

BLUR на споте

Фьючерсы BLUR USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Blur (BLUR) за сегодня

Технический анализ Blur (BLUR) за сегодня

Страница анализа Blur предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BLUR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Blur ниже.

Изменение цены Blur (BLUR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01388--+1,31%-22,64%-48,25%
Узнайте больше о цене Blur

Технические индикаторы Blur

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Blur на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 6
Покупка 12
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01388
0,01387
R2
0,01387
0,01387
R1
0,01387
0,01387
PP
0,01386
0,01386
S1
0,01386
0,01386
S2
0,01385
0,01386
S3
0,01385
0,01385

Рыночные сигналы Blur

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,20M
$13,35 M
$13,55 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,21 M
7-дневные активные продажи
$0,18 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Blur

Чистый притокЦена BLURUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09-$0,11 M0,01
2026-08-08-$0,05 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,06 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Blur

Торгуйте Blur (BLUR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Blur в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BLUR/USDT
$0,01388
$0,01388$0,01388
+0,14%
4.16M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BLUR в USD

Сумма

BLUR
BLUR
USD
USD

1 BLUR = 0,01388 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.