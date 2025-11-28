Что такое BLESS

Токеномика Bless (BLESS) Откройте для себя ключевую информацию о Bless (BLESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Bless (BLESS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bless (BLESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,05M $ 28,05M $ 28,05M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,84B $ 1,84B $ 1,84B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 152,30M $ 152,30M $ 152,30M Исторический максимум: $ 0,22971 $ 0,22971 $ 0,22971 Исторический минимум: $ 0,01381528443749621 $ 0,01381528443749621 $ 0,01381528443749621 Текущая цена: $ 0,01523 $ 0,01523 $ 0,01523 Узнайте больше о цене Bless (BLESS) Купить BLESS сейчас!

Информация о Bless (BLESS) Официальный сайт: https://bless.network/ Whitepaper: https://bless.network/Bless%20Whitepaper_English.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7c8217517ed4711fe2deccdfeffe8d906b9ae11f

Токеномика Bless (BLESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bless (BLESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLESS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLESS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLESS, изучите текущую цену BLESS!

История цены Bless (BLESS) Анализ истории цены BLESS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены BLESS Хотите узнать, куда может двигаться BLESS? Наша страница прогноза цены BLESS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

