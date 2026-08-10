Технический анализ Big Time (BIGTIME) за сегодня Страница анализа Big Time предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BIGTIME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Big Time ниже. Регистрация

Изменение цены Big Time (BIGTIME) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,005437 -- -0,57% -24,96% -63,09%

Технические индикаторы Big Time

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Big Time на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 3 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 1 Покупка 1 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,005433 0,005433 R2 0,005433 0,005432 R1 0,005432 0,005432 PP 0,005432 0,005432 S1 0,005431 0,005431 S2 0,005431 0,005431 S3 0,00543 0,005431

Рыночные сигналы Big Time Текущий чистый объем открытых ордеров 0,11M $8,64 M $8,53 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,13 M 3-дневные активные продажи $0,13 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,37 M 7-дневные активные продажи $0,35 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Big Time Чистый приток Цена BIGTIMEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,01 2026-08-09 -$0,01 M 0,01 2026-08-08 -$0,04 M 0,01 2026-08-07 -$0,03 M 0,01 2026-08-06 -$0,02 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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