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Технический анализ Big Time (BIGTIME) за сегодня

Технический анализ Big Time (BIGTIME) за сегодня

Страница анализа Big Time предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BIGTIME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Big Time ниже.

Изменение цены Big Time (BIGTIME)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,005437---0,57%-24,96%-63,09%
Узнайте больше о цене Big Time

Технические индикаторы Big Time

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Big Time на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 1Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,005433
0,005433
R2
0,005433
0,005432
R1
0,005432
0,005432
PP
0,005432
0,005432
S1
0,005431
0,005431
S2
0,005431
0,005431
S3
0,00543
0,005431

Рыночные сигналы Big Time

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,11M
$8,64 M
$8,53 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,13 M
3-дневные активные продажи
$0,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,37 M
7-дневные активные продажи
$0,35 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Big Time

Чистый притокЦена BIGTIMEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,01
2026-08-09-$0,01 M0,01
2026-08-08-$0,04 M0,01
2026-08-07-$0,03 M0,01
2026-08-06-$0,02 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BIGTIME/USDT
$0,005437
$0,005437$0,005437
+0,01%
10.24M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BIGTIME в USD

Сумма

BIGTIME
BIGTIME
USD
USD

1 BIGTIME = 0,005437 USD

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