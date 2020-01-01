Токеномика Big Time (BIGTIME) Откройте для себя ключевую информацию о Big Time (BIGTIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Time (BIGTIME) Big Time - многопользовательская ролевая игра для ПК, сочетающая в себе систему быстрых сражений с открытой игровой экономикой, в которой игроки принимают активное участие в создании и обмене игровых предметов. Официальный сайт: https://bigtime.gg/ Whitepaper: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Купить BIGTIME сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Time (BIGTIME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Time (BIGTIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 100,70M $ 100,70M $ 100,70M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 1,94B $ 1,94B $ 1,94B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 259,70M $ 259,70M $ 259,70M Исторический максимум: $ 0,99717 $ 0,99717 $ 0,99717 Исторический минимум: $ 0,04126017151234018 $ 0,04126017151234018 $ 0,04126017151234018 Текущая цена: $ 0,05194 $ 0,05194 $ 0,05194 Узнайте больше о цене Big Time (BIGTIME)

Токеномика Big Time (BIGTIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Time (BIGTIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIGTIME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIGTIME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIGTIME, изучите текущую цену BIGTIME!

Как купить BIGTIME Заинтересованы в добавлении Big Time (BIGTIME) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BIGTIME, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BIGTIME на MEXC прямо сейчас!

История цены Big Time (BIGTIME) Анализ истории цены BIGTIME помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BIGTIME прямо сейчас!

Прогноз цены BIGTIME Хотите узнать, куда может двигаться BIGTIME? Наша страница прогноза цены BIGTIME объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BIGTIME прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!