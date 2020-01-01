Токеномика Big Time (BIGTIME)

Токеномика Big Time (BIGTIME)

Откройте для себя ключевую информацию о Big Time (BIGTIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Big Time (BIGTIME)

Big Time - многопользовательская ролевая игра для ПК, сочетающая в себе систему быстрых сражений с открытой игровой экономикой, в которой игроки принимают активное участие в создании и обмене игровых предметов.

Официальный сайт:
https://bigtime.gg/
Whitepaper:
https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194

Токеномика и анализ цен Big Time (BIGTIME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Time (BIGTIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 100,70M
$ 100,70M$ 100,70M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 1,94B
$ 1,94B$ 1,94B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 259,70M
$ 259,70M$ 259,70M
Исторический максимум:
$ 0,99717
$ 0,99717$ 0,99717
Исторический минимум:
$ 0,04126017151234018
$ 0,04126017151234018$ 0,04126017151234018
Текущая цена:
$ 0,05194
$ 0,05194$ 0,05194

Токеномика Big Time (BIGTIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Big Time (BIGTIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIGTIME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIGTIME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIGTIME, изучите текущую цену BIGTIME!

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История цены Big Time (BIGTIME)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.