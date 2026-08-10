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Технический анализ Bitget Token (BGB) за сегодня

Технический анализ Bitget Token (BGB) за сегодня

Страница анализа Bitget Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BGB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bitget Token ниже.

Изменение цены Bitget Token (BGB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,64988--+3,08%-0,95%-21,90%
Узнайте больше о цене Bitget Token

Поток капитала Bitget Token

Чистый притокЦена BGBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M1,63
2026-08-09$0,00 M1,63
2026-08-08$0,00 M1,65
2026-08-07$0,00 M1,62
2026-08-06$0,00 M1,61

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Bitget Token

BGB USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BGB с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BGB USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BGB/USDT
$1,64988
$1,64988$1,64988
+0,91%
50.42K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BGB в USD

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1 BGB = 1,64988 USD

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