Токеномика Bitget Token (BGB) Откройте для себя ключевую информацию о Bitget Token (BGB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitget Token (BGB) Bitget Token (BGB) - это основной утилитарный токен криптовалютной централизованной биржи (CEX) Bitget. Обновленный токен BGB был запущен в июле 2021 года с целью предоставления пользователям платформы формы оплаты внутри экосистемы. Утилитарный токен Bitget может быть использован трейдерами для стейкинга, социального трейдинга, разделения прибыли или получения скидок на торговые комиссии. Держатели BGB также могут участвовать в launchpad и launchpool. Официальный сайт: https://www.bitget.com/ Whitepaper: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581 Купить BGB сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitget Token (BGB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitget Token (BGB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,32B $ 5,32B $ 5,32B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,17B $ 1,17B $ 1,17B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 8,54 $ 8,54 $ 8,54 Исторический минимум: $ 0,05835925 $ 0,05835925 $ 0,05835925 Текущая цена: $ 4,55061 $ 4,55061 $ 4,55061 Узнайте больше о цене Bitget Token (BGB)

Токеномика Bitget Token (BGB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitget Token (BGB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BGB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BGB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BGB, изучите текущую цену BGB!

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