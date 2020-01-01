Токеномика Bert (BERT) Откройте для себя ключевую информацию о Bert (BERT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bert (BERT) Bert – это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://bertcto.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HgBRWfYxEfvPhtqkaeymCQtHCrKE46qQ43pKe8HCpump Купить BERT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bert (BERT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bert (BERT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,27M $ 21,27M $ 21,27M Общее предложение: $ 979,95M $ 979,95M $ 979,95M Оборотное предложение: $ 966,75M $ 966,75M $ 966,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,56M $ 21,56M $ 21,56M Исторический максимум: $ 0,2183 $ 0,2183 $ 0,2183 Исторический минимум: $ 0,000009527614947582 $ 0,000009527614947582 $ 0,000009527614947582 Текущая цена: $ 0,021998 $ 0,021998 $ 0,021998 Узнайте больше о цене Bert (BERT)

Токеномика Bert (BERT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bert (BERT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BERT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BERT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BERT, изучите текущую цену BERT!

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