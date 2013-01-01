Токеномика Bellscoin (BELLS)

Токеномика Bellscoin (BELLS)

Откройте для себя ключевую информацию о Bellscoin (BELLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bellscoin (BELLS)

Bellscoin – это блокчейн Proof of Work, созданный BillyM2K, основателем Dogecoin. Он был создан за восемь дней до Dogecoin в декабре 2013 года. После того как Dogecoin стремительно вырос и стал мемкоином №1 в мире, интерес к Bellscoin упал, и майнинг прекратился вскоре после запуска. В течение многих лет различные энтузиасты блокчейна пытались перезапустить Bellscoin, но только в конце 2023 года запуск был успешным.

Официальный сайт:
https://bellscoin.com/
Whitepaper:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=349695.0
Обозреватель блоков:
https://nintondo.io/explorer

Токеномика и анализ цен Bellscoin (BELLS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bellscoin (BELLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,28M
$ 10,28M$ 10,28M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 60,81M
$ 60,81M$ 60,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,95
$ 1,95$ 1,95
Исторический минимум:
$ 0,14119229337033853
$ 0,14119229337033853$ 0,14119229337033853
Текущая цена:
$ 0,169
$ 0,169$ 0,169

Токеномика Bellscoin (BELLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bellscoin (BELLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BELLS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BELLS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BELLS, изучите текущую цену BELLS!

Как купить BELLS

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История цены Bellscoin (BELLS)

Анализ истории цены BELLS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.