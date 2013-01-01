Токеномика Bellscoin (BELLS) Откройте для себя ключевую информацию о Bellscoin (BELLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bellscoin (BELLS) Bellscoin – это блокчейн Proof of Work, созданный BillyM2K, основателем Dogecoin. Он был создан за восемь дней до Dogecoin в декабре 2013 года. После того как Dogecoin стремительно вырос и стал мемкоином №1 в мире, интерес к Bellscoin упал, и майнинг прекратился вскоре после запуска. В течение многих лет различные энтузиасты блокчейна пытались перезапустить Bellscoin, но только в конце 2023 года запуск был успешным. Официальный сайт: https://bellscoin.com/ Whitepaper: https://bitcointalk.org/index.php?topic=349695.0 Обозреватель блоков: https://nintondo.io/explorer Купить BELLS сейчас!

Токеномика и анализ цен Bellscoin (BELLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bellscoin (BELLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,28M $ 10,28M $ 10,28M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 60,81M $ 60,81M $ 60,81M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,95 $ 1,95 $ 1,95 Исторический минимум: $ 0,14119229337033853 $ 0,14119229337033853 $ 0,14119229337033853 Текущая цена: $ 0,169 $ 0,169 $ 0,169 Узнайте больше о цене Bellscoin (BELLS)

Токеномика Bellscoin (BELLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bellscoin (BELLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BELLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BELLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BELLS, изучите текущую цену BELLS!

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