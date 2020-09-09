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Технический анализ Bella (BEL) за сегодня

Технический анализ Bella (BEL) за сегодня

Страница анализа Bella предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BEL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bella ниже.

Изменение цены Bella (BEL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,10954--+15,63%-5,32%-9,92%
Узнайте больше о цене Bella

Технические индикаторы Bella

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bella на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1099
0,10982
R2
0,10982
0,10972
R1
0,10966
0,10967
PP
0,10958
0,10958
S1
0,10941
0,10948
S2
0,10933
0,10943
S3
0,10917
0,10933

Рыночные сигналы Bella

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,64M
$16,02 M
$17,66 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bella

Чистый притокЦена BELUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M0,11
2026-08-09-$0,12 M0,11
2026-08-08-$0,02 M0,11
2026-08-07$0,04 M0,10
2026-08-06-$0,01 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BEL/USDT
$0,10952
$0,10952$0,10952
-1,20%
596.18K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BEL в USD

Сумма

BEL
BEL
USD
USD

1 BEL = 0,10954 USD

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