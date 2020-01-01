Технический анализ Audiera (BEAT) за сегодня Страница анализа Audiera предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BEAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Audiera ниже. Регистрация

Изменение цены Audiera (BEAT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $2,59417 -- -20,06% -10,22% +339,26%

Технические индикаторы Audiera

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Audiera на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 17 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 2,6013 2,5956 R2 2,5956 2,591 R1 2,5893 2,5882 PP 2,5836 2,5836 S1 2,5773 2,579 S2 2,5716 2,5762 S3 2,5653 2,5716

Рыночные сигналы Audiera Текущий чистый объем открытых ордеров -0,52M $5,58 M $6,09 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,04M 3-дневные активные покупки $76,78 M 3-дневные активные продажи $76,81 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,34M 7-дневные активные покупки $139,07 M 7-дневные активные продажи $138,73 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Audiera Чистый приток Цена BEATUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Audiera (BEAT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Audiera в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BEAT / USDT $2,59219 $2,59219 $2,59219 -23,75% 677.89K (USDT) Торговля