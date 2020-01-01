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Технический анализ Audiera (BEAT) за сегодня

Технический анализ Audiera (BEAT) за сегодня

Страница анализа Audiera предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BEAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Audiera ниже.

Изменение цены Audiera (BEAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$2,59417---20,06%-10,22%+339,26%
Узнайте больше о цене Audiera

Технические индикаторы Audiera

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Audiera на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
2,6013
2,5956
R2
2,5956
2,591
R1
2,5893
2,5882
PP
2,5836
2,5836
S1
2,5773
2,579
S2
2,5716
2,5762
S3
2,5653
2,5716

Рыночные сигналы Audiera

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,52M
$5,58 M
$6,09 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
3-дневные активные покупки
$76,78 M
3-дневные активные продажи
$76,81 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,34M
7-дневные активные покупки
$139,07 M
7-дневные активные продажи
$138,73 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Audiera

Чистый притокЦена BEATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BEAT/USDT
$2,59219
$2,59219$2,59219
-23,75%
677.89K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BEAT в USD

Сумма

BEAT
BEAT
USD
USD

1 BEAT = 2,59417 USD

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