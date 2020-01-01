Токеномика Beam (BEAMX) Откройте для себя ключевую информацию о Beam (BEAMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beam (BEAMX) The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Официальный сайт: https://www.onbeam.com/ Whitepaper: https://docs.onbeam.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE Купить BEAMX сейчас!

Токеномика и анализ цен Beam (BEAMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beam (BEAMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 276,42M $ 276,42M $ 276,42M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 49,47B $ 49,47B $ 49,47B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0444 $ 0,0444 $ 0,0444 Исторический минимум: $ 0,003813809076023138 $ 0,003813809076023138 $ 0,003813809076023138 Текущая цена: $ 0,005588 $ 0,005588 $ 0,005588 Узнайте больше о цене Beam (BEAMX)

Токеномика Beam (BEAMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beam (BEAMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEAMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEAMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEAMX, изучите текущую цену BEAMX!

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