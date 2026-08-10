Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Beam, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Beam, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о BEAMX

Информация о цене BEAMX

Что такое BEAMX

Whitepaper BEAMX

Официальный сайт BEAMX

Токеномика BEAMX

Прогноз цен BEAMX

История BEAMX

Руководство по покупке BEAMX

Конвертер валют BEAMX в фиат

BEAMX на споте

Фьючерсы BEAMX USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Beam (BEAMX) за сегодня

Технический анализ Beam (BEAMX) за сегодня

Страница анализа Beam предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BEAMX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Beam ниже.

Изменение цены Beam (BEAMX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001375---3,58%-14,55%-32,77%
Узнайте больше о цене Beam

Технические индикаторы Beam

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Beam на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 16
Нейтрально 9
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 9Нейтрально 5Покупка 0
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 7Нейтрально 4Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001378
0,001377
R2
0,001377
0,001377
R1
0,001377
0,001377
PP
0,001376
0,001376
S1
0,001376
0,001376
S2
0,001375
0,001376
S3
0,001375
0,001375

Рыночные сигналы Beam

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,08M
$1,05 M
$0,97 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Beam

Чистый притокЦена BEAMXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09-$0,01 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07$0,02 M0,00
2026-08-06$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Beam

Торгуйте Beam (BEAMX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Beam в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BEAMX/USDT
$0,001375
$0,001375$0,001375
-0,79%
39.31M (USDT)
BEAMX/USDC
$0,001376
$0,001376$0,001376
-0,64%
39.58M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BEAMX в USD

Сумма

BEAMX
BEAMX
USD
USD

1 BEAMX = 0,001375 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.