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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BAT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BAT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ BAT (BAT) за сегодня

Технический анализ BAT (BAT) за сегодня

Страница анализа BAT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BAT ниже.

Изменение цены BAT (BAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06699--+3,58%-22,60%-38,37%
Узнайте больше о цене BAT

Технические индикаторы BAT

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BAT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 3
Покупка 22
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,067
0,06698
R2
0,06698
0,06695
R1
0,06693
0,06694
PP
0,06691
0,06691
S1
0,06686
0,06688
S2
0,06684
0,06687
S3
0,06679
0,06684

Рыночные сигналы BAT

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,04M
$2,43 M
$2,38 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,21 M
7-дневные активные продажи
$0,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BAT

Чистый притокЦена BATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,07
2026-08-09-$0,02 M0,07
2026-08-08$0,03 M0,07
2026-08-07$0,02 M0,07
2026-08-06$0,00 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о BAT

Торгуйте BAT (BAT) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BAT/USDT
$0,06699
$0,06699$0,06699
-1,42%
829.06K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BAT в USD

Сумма

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USD
USD

1 BAT = 0,06698 USD

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