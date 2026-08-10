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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FC Barcelona FT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FC Barcelona FT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ FC Barcelona FT (BAR) за сегодня

Технический анализ FC Barcelona FT (BAR) за сегодня

Страница анализа FC Barcelona FT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BAR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FC Barcelona FT ниже.

Изменение цены FC Barcelona FT (BAR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2708--+2,73%-1,57%-38,82%
Узнайте больше о цене FC Barcelona FT

Поток капитала FC Barcelona FT

Чистый притокЦена BARUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,27
2026-08-09$0,00 M0,27
2026-08-08-$0,01 M0,27
2026-08-07-$0,01 M0,27
2026-08-06-$0,03 M0,27

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о FC Barcelona FT

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FC Barcelona FT в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BAR/USDT
$0,2708
$0,2708$0,2708
-0,40%
222.09K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BAR в USD

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1 BAR = 0,2708 USD

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