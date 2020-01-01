Токеномика FC Barcelona FT (BAR) Откройте для себя ключевую информацию о FC Barcelona FT (BAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FC Barcelona FT (BAR) FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) — это цифровые активы, которые можно приобрести через приложение Socios.com, которое будет вознаграждать фанатов со всего мира за каждое действие, которое они совершают в приложении. Они могут подниматься в списках лидеров и зарабатывать призовые очки, которые можно использовать для покупки эксклюзивных предметов и участия в уникальных событиях. Владельцы фан-токенов $BAR также могут рассчитывать на множество новых и интересных услуг, включая чат, торговлю фан-токенами, игры и испытания сообщества. Официальный сайт: https://chiliz.com Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Купить BAR сейчас!

Токеномика и анализ цен FC Barcelona FT (BAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FC Barcelona FT (BAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,59M $ 11,59M $ 11,59M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 11,18M $ 11,18M $ 11,18M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 6,42 $ 6,42 $ 6,42 Исторический минимум: $ 0,991574489714179 $ 0,991574489714179 $ 0,991574489714179 Текущая цена: $ 1,037 $ 1,037 $ 1,037 Узнайте больше о цене FC Barcelona FT (BAR)

Токеномика FC Barcelona FT (BAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FC Barcelona FT (BAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAR, изучите текущую цену BAR!

Как купить BAR Заинтересованы в добавлении FC Barcelona FT (BAR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BAR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BAR на MEXC прямо сейчас!

История цены FC Barcelona FT (BAR) Анализ истории цены BAR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BAR прямо сейчас!

Прогноз цены BAR Хотите узнать, куда может двигаться BAR? Наша страница прогноза цены BAR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BAR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!