Токеномика FC Barcelona FT (BAR)

Токеномика FC Barcelona FT (BAR)

Откройте для себя ключевую информацию о FC Barcelona FT (BAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) — это цифровые активы, которые можно приобрести через приложение Socios.com, которое будет вознаграждать фанатов со всего мира за каждое действие, которое они совершают в приложении. Они могут подниматься в списках лидеров и зарабатывать призовые очки, которые можно использовать для покупки эксклюзивных предметов и участия в уникальных событиях. Владельцы фан-токенов $BAR также могут рассчитывать на множество новых и интересных услуг, включая чат, торговлю фан-токенами, игры и испытания сообщества.

Официальный сайт:
https://chiliz.com
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b

Токеномика и анализ цен FC Barcelona FT (BAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FC Barcelona FT (BAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,59M
$ 11,59M$ 11,59M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 11,18M
$ 11,18M$ 11,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 6,42
$ 6,42$ 6,42
Исторический минимум:
$ 0,991574489714179
$ 0,991574489714179$ 0,991574489714179
Текущая цена:
$ 1,037
$ 1,037$ 1,037

Токеномика FC Barcelona FT (BAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FC Barcelona FT (BAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAR, изучите текущую цену BAR!

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История цены FC Barcelona FT (BAR)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.