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Технический анализ BabyDogeCoin (BABYDOGE) за сегодня

Технический анализ BabyDogeCoin (BABYDOGE) за сегодня

Страница анализа BabyDogeCoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BABYDOGE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BabyDogeCoin ниже.

Изменение цены BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0000000003541--+17,21%+15,15%-21,91%
Узнайте больше о цене BabyDogeCoin

Поток капитала BabyDogeCoin

Чистый притокЦена BABYDOGEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,05 M0,00
2026-08-09$0,01 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,02 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о BabyDogeCoin

Торгуйте BabyDogeCoin (BABYDOGE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BabyDogeCoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BABYDOGE/USDT
$0,0000000003541
$0,0000000003541$0,0000000003541
+2,87%
257052.67B (USDT)
BABYDOGE/USDC
$0,0000000003539
$0,0000000003539$0,0000000003539
+2,96%
168843.34B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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