Токеномика BounceToken (AUCTION) Откройте для себя ключевую информацию о BounceToken (AUCTION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BounceToken (AUCTION) Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Официальный сайт: https://bounce.finance/ Whitepaper: https://docs.bounce.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 Купить AUCTION сейчас!

Токеномика и анализ цен BounceToken (AUCTION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BounceToken (AUCTION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54,14M $ 54,14M $ 54,14M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 6,09M $ 6,09M $ 6,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 88,89M $ 88,89M $ 88,89M Исторический максимум: $ 71,21 $ 71,21 $ 71,21 Исторический минимум: $ 3,484607093787073 $ 3,484607093787073 $ 3,484607093787073 Текущая цена: $ 8,889 $ 8,889 $ 8,889 Узнайте больше о цене BounceToken (AUCTION)

Токеномика BounceToken (AUCTION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BounceToken (AUCTION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUCTION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUCTION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUCTION, изучите текущую цену AUCTION!

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