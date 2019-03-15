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Технический анализ COSMOS (ATOM) за сегодня

Технический анализ COSMOS (ATOM) за сегодня

Страница анализа COSMOS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ATOM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе COSMOS ниже.

Изменение цены COSMOS (ATOM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,381--+8,48%-13,26%-32,24%
Узнайте больше о цене COSMOS

Технические индикаторы COSMOS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот COSMOS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 3
Покупка 13
Скользящие средние:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 5
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,3803
1,3796
R2
1,3796
1,3792
R1
1,3793
1,379
PP
1,3786
1,3786
S1
1,3783
1,3782
S2
1,3776
1,378
S3
1,3773
1,3776

Рыночные сигналы COSMOS

Текущий чистый объем открытых ордеров
1,30M
$16,58 M
$15,28 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,10M
3-дневные активные покупки
$1,39 M
3-дневные активные продажи
$1,49 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,48M
7-дневные активные покупки
$20,95 M
7-дневные активные продажи
$21,42 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала COSMOS

Чистый притокЦена ATOMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M1,38
2026-08-09$0,01 M1,39
2026-08-08$0,06 M1,39
2026-08-07-$0,12 M1,35
2026-08-06$0,01 M1,39

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о COSMOS

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ATOM/USDT
$1,381
$1,381$1,381
-0,43%
153.84K (USDT)
ATOM/USDC
$1,381
$1,381$1,381
-0,36%
18.72K (USDT)
ATOM/BTC
$0,00002119
$0,00002119$0,00002119
-0,27%
6.32K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ATOM в USD

Сумма

ATOM
ATOM
USD
USD

1 ATOM = 1,381 USD

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