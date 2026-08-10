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Технический анализ Aethir (ATH) за сегодня

Технический анализ Aethir (ATH) за сегодня

Страница анализа Aethir предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ATH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aethir ниже.

Изменение цены Aethir (ATH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,004152--+10,19%-5,83%-41,30%
Узнайте больше о цене Aethir

Технические индикаторы Aethir

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aethir на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 4
Покупка 17
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 9
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,004146
0,004145
R2
0,004145
0,004145
R1
0,004145
0,004145
PP
0,004144
0,004144
S1
0,004144
0,004144
S2
0,004143
0,004144
S3
0,004143
0,004143

Рыночные сигналы Aethir

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,06M
$1,44 M
$1,38 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$0,35 M
3-дневные активные продажи
$0,37 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,52 M
7-дневные активные продажи
$0,53 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Aethir

Чистый притокЦена ATHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,00
2026-08-09-$0,06 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ATH/USDT
$0,004153
$0,004153$0,004153
+1,29%
16.30M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ATH в USD

Сумма

ATH
ATH
USD
USD

1 ATH = 0,004152 USD

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