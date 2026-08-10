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Технический анализ AS Monaco (ASM) за сегодня

Технический анализ AS Monaco (ASM) за сегодня

Страница анализа AS Monaco предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ASM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AS Monaco ниже.

Изменение цены AS Monaco (ASM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06327--+2,04%+3,60%-24,96%
Узнайте больше о цене AS Monaco

Поток капитала AS Monaco

Чистый притокЦена ASMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,06
2026-08-09$0,01 M0,06
2026-08-08-$0,01 M0,06
2026-08-07$0,00 M0,06
2026-08-06$0,01 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о AS Monaco

ASM USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ASM/USDT
$0,06323
$0,06323$0,06323
+0,92%
875.72K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ASM в USD

Сумма

ASM
ASM
USD
USD

1 ASM = 0,06327 USD

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